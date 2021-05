Dovžan v Coimbri tudi o prihodnosti EU

Ljubljana, 17. maja - Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Gašper Dovžan se je v Coimbri na Portugalskem udeležil neformalnega srečanja ministrov in državnih sekretarjev za evropske zadeve. Med drugim so obravnavali posodobljeno strategijo Evropske komisije do najbolj oddaljenih regij in govorili o prihodnosti EU.