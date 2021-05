Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 5.)

Ljubljana, 17. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o vrhu procesa Brdo-Brioni ter pogovorih in izjavah ob njem, sproščanju protikoronskih ukrepov v Sloveniji in "pat položaju" slovenskega parlamenta. Poročale so tudi o odzivu na izobešeno izraelsko zastavo na stavbah slovenske vlade in pogovorih o poletnem režimu za vstop na Hrvaško.