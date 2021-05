Budimpešta, 18. maja - Slovenski plavalci so dobro začeli evropsko prvenstvo v Budimpešti. Izplen prvega dne so štirje novi državni rekordi, polfinale Neže Klančar na 50 m prosto in finale ženske štafete na 4 x 100 m prosto. Drugi dan bo v eni od udarnih disciplin nastopila Tjašo Vozel.