Nemčija namerava junija odpraviti prednostne skupine za cepljenje

Berlin, 17. maja - V Nemčiji nameravajo 7. junija odpraviti prednostne skupine za cepljenje proti covidu-19, so se danes dogovorili nemški zdravstveni minister Jens Spahn in ministri za zdravje nemških zveznih dežel. A to po Spahnovih besedah še ne pomeni, da se bodo lahko vsi, ki bodo želeli, cepili junija.