Paraolimpijci samozavestno v zadnjih 100 dni pred igrami v Tokiu

Ljubljana, 17. maja - Do paraolimpijskih iger v Tokiu, največjega letošnjega tekmovanja za športnike invalide, je še 100 dni. Okroglo številko odštevanja do začetka so pri krovni Zvezi za šport invalidov Slovenije - Slovenskem paralimpijskem komiteju, zaznamovali s posebno spletno oddajo, v kateri so gostili tudi nekatere uspešne udeležence prejšnjih iger.