Budimpešta, 17. maja - Slovenske plavalke Neža Klančar, Katja Fain, Janja Šegel in Tjaša Pintar so na evropskem prvenstvu v Budimpešti osvojile sedmo mesto v štafeti na 4 x 100 m prosto. S 3:39,96 so se še enkrat spustile pod mejo štirih minut.