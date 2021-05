Slovenski skavti danes položili temeljni kamen za izgradnjo skavtske hiše

Ljubljana, 17. maja - Člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov so danes v Ljubljani položili temeljni kamen za izgradnjo skavtske hiše. To bo urban skavtski šotor, ki bo namenjen srečevanju, združevanju in pripravi za skavtsko vzgojo, so pojasnili. Ob položitvi temeljnega kamna je svoj blagoslov izrekel tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore.