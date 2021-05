Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v potrditev na organe sindikatov in vlado

Ljubljana, 17. maja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes končali pogajanja o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, spremembi plačilnega dneva, stroških prevoza na delo ter regresu za letni dopust. Do dogovora se morajo opredeliti organi sindikatov, vlada pa naj bi ga obravnavala v torek na dopisni seji, so za STA pojasnili na MJU.