Evropske borze navzdol; dražja nafta, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 17. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelje še naprej skrbi inflacija, dodatne skrbi jim povzroča tudi rast okužb s koronavirusom v nekaterih državah, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Odmevala je tudi novica, da so EU in ZDA dosegle premirje v sporu glede carin na jeklo in aluminij.