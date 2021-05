Ameriška podjetja odpravljajo obvezno nošenje mask za cepljene stranke in zaposlene

New York, 17. maja - Ameriška podjetja so začela odpravljati zahtevo po nošenju mask v zaprtih prostorih za stranke in zaposlene, ki so bili cepljeni proti covidu-19, potem ko je Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi prejšnji četrtek sprejel odločitev, da maske za cepljene tako kot tudi varnostna razdalja niso več potrebne.