Ministrstvo predlaga podaljšanje subvencioniranje čakanja na delo do konca junija

Ljubljana, 17. maja - Ministrstvo za delo predlaga, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače za čakanje na delo, ki trenutno velja do konca maja, podaljša do konca junija. Ocenjuje, da je ukrep doslej omejil rast brezposelnosti, da pa epidemiološke razmere, stanje na trgu dela in pozitivni odzivi delodajalcev kažejo na to, da je ukrep še vedno potreben.