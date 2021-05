EU in ZDA dosegle premirje v sporu glede carin na jeklo in aluminij

Bruselj, 17. maja - EU in ZDA so dosegle premirje v sporu glede carin na jeklo in aluminij, ki je zaznamoval trgovinske odnose v času predsednika Donalda Trumpa in njegove politike Amerika na prvem mestu. Čezatlantski partnerici sta podpisali skupno izjavo o naslavljanju problema globalnega presežka jekla in aluminija s ciljem rešitve do konca leta.