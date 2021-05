Newyorške borze v nov teden s padci

New York, 17. maja - Indeksi na Wall Streetu so nov trgovalni teden začeli v rdečih številkah in tako nadaljevali trend padanja iz minulega tedna. Na vzdušje na svetovnih trgih še naprej vpliva strah pred inflacijo in porastom okužb s koronavirusom v nekaterih državah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.