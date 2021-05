Koalicija zahteva izredno sejo z večino točk, ki so bile predvidene za redno

Ljubljana, 17. maja - Koalicijske poslanske skupine so že vložile zahtevo za sklic izredne seje DZ za obravnavo večine točk, ki so bile uvrščene na dnevni red redne seje, ki pa danes ni bil izglasovan. V predlogu za izredno sejo ni opozicijskih predlogov zakonov in mandatno-volilnih zadev, med katerimi je bil tudi predlog za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča.