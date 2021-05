SBI TOP pridobil

Ljubljana, 17. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je okrepil za 0,59 odstotka na 1082,99 točke. Borzni posredniki so ustvarili za 907.682 evrov prometa, največ zanimanja je bilo za delnice NLB. Te so stagnirale. Precej interesa je bilo tudi za delnice Cinkarne Celje, ki so v indeksu dosegle najvišjo, 1,82-odstotno rast.