Na tridnevni svetovni konferenci Unesca o izobraževanju za trajnostni razvoj

Ljubljana, 17. maja - Danes se je na spletu začela tridnevna svetovna konferenca Unesca o izobraževanju za trajnostni razvoj. S konferenco želijo povečati globalno ozaveščenost o izobraževanju za trajnostni razvoj in poudariti njegov pomen, hkrati pa izboljšati strokovno usposobljenost izobraževalcev, so zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.