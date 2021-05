V Singapurju zaradi okužb z indijsko različico koronavirusa zapirajo šole

Taipei, 17. maja - Singapur in Tajvan, ki sta bila doslej med pandemijo covida-19 manj prizadeta, sta zaradi povečanja lokalnih okužb z novim koronavirusom napovedala oziroma uvedla zaprtje šol. V Singapurju so se za to odločili zaradi porasta okužb z indijsko različico virusa pri otrocih. Preložili so tudi vzpostavitev potovalnega mehurčka s Hongkongom.