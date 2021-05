Štirje slovenski muzeji podpisali sporazum o sodelovanju

Pivka, 17. maja - V Pivki so Muzej novejše zgodovine Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Tehniški muzej Slovenije in Park vojaške zgodovine podpisali sporazum o organizacijskem, strokovnem, promocijskem in tržnem sodelovanju. Narodni muzej Slovenije je ob tem postavil na ogled zbirko olimpionika, sabljača Rudolfa Cvetka, ki je bil rojen v bližnjih Senožečah.