Danes se začenja mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2021

Ljubljana, 17. maja - V Sloveniji se je danes že deveto leto zapored začela mednarodna vojaška vaja, letos poimenovana Jadranski udar 2021. Slovenska vojska bo v sodelovanju z zavezniškimi in partnerskimi državami ter ob podpori vojaškega letalstva do sobote izvedla usposabljanje kontrolorjev združenega ognja, so sporočili z ministrstva za obrambo.