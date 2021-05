Prebežnike skrival v dvojnem dnu vozila

Obrežje, 17. maja - Na mejni prehod Obrežje je danes ponoči za vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so pri pregledu vozila v njem odkrili štiri državljane Egipta, ki so se poskušali izogniti mejnemu nadzoru. 24-letnega voznika so pridržali, so sporočili iz PU Novo mesto.