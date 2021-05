Epidemiološke razmere v BiH so se stabilizirale

Sarajevo, 17. maja - Epidemiološke razmere v Bosni in Hercegovini so se stabilizirale, zato so zdravstvene oblasti Federacije BiH priporočile dodatno odpravo omejitvenih ukrepov, potem ko je bilo že dva dni zapored v BiH število novih dnevnih okužb z novim koronavirusom pod sto. V nedeljo so po 2400 testih poročali o 71 novih okužbah, umrlo je 25 covidnih bolnikov.