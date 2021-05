Združena WarnerMedia in Discovery vstopata na trg pretočnih vsebin

New York, 17. maja - Ameriška telekomunikacija družba AT&T je napovedala združitev svoje enote WarnerMedia, pod okrilje katere sodita CNN in HBO, z družbo Discovery media. Podjetji sta v skupni izjavi napovedali nastanek enega največjih ponudnikov pretočnih vsebin, ki bo lahko konkuriral s ponudniki, kot sta Netflix in Disney+.