Ministrstvo ponovno s kampanjo o prednostih slovenske ekološke hrane

Ljubljana, 17. maja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zagnalo ozaveščevalno kampanjo o slovenski ekološki hrani, s katero se osredotočajo tako na slovenske ponudnike ekoloških izdelkov kot na potrošnike, pri čemer sta še posebej izpostavljeni skupini nosečnice in mlade mamice. Letošnja kampanja bo potekala do konca junija.