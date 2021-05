Del opozicije že vložil zahtevo za izredno sejo o predlogu ustavne obtožbe Janše

Ljubljana, 17. maja - Potem ko so danes z 42 glasovi za in 42 proti zavrnili dnevni red redne seje DZ, na kateri bi morali poleg številnih zakonov obravnavati tudi predlog ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, so poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB že zahtevali sklic izredne seje s to točko. Po njihovem mnenju se kaže, da koalicija v DZ nima večine.