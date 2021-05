Košarkarice končale prvi del priprav za EP

Zreče, 17. maja - Mesec dni pred začetkom ženskega evropskega prvenstva so slovenske košarkarice na Rogli končale prvi cikel priprav. Izbranke selektorja Damirja Grgića so na Rogli v šestih dneh opravile devet treningov. Po dnevu in pol počitka se bodo reprezentantke v sredo zbrale v Laškem, kjer jih konec tedna čakata tudi prvi pripravljalni tekmi s Črno goro.