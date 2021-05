Teden ljubiteljske kulture letos za vrnitev in ohranitev kulturnega ustvarjanja

Novo mesto, 17. maja - Med Tednom ljubiteljske kulture, ki ga pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in bo potekal med 21. in 30. majem, se bodo zavzeli za vrnitev in ohranitev kulturnega ustvarjanja. V tem covidnem obdobju je usmerjen v vnovično aktivacijo ustvarjalcev, je poudarila vršilka dolžnosti direktorice tega javnega sklada Metka Šošterič.