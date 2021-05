Ljubljana, 17. maja - Policija je preklicala iskanje pogrešanega 47-letnega Primoža Gjurina iz Ljubljane. Pogrešanega so 25. aprila v gozdu v bližini Zgornje Pavlovče našli mrtvega. Po do zdaj znanih okoliščinah ni znakov, da bi smrt nastopila kot posledica kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.