Itudisu nova dveletna pogodba s CSKA

Moskva, 17. maja - Grški košarkarski trener Dimitris Itudis je podaljšal sodelovanje z moskovskim CSKA še za dve sezoni, so zapisali na spletni strani ruskega kluba. Itudis, najboljši trener evrolige 2016 in 2019, ki se je na klop CSKA usedel leta 2014 in podaljšal pogodbo do 2023, bo trener z najdaljšim stažem v zgodovini moskovskega kluba.