Fotografije Bojana Golčarja o Krasnem toplem svetu

Maribor, 18. maja - V razstavišču Fotografskega muzeja Maribor bo do sredine junija na ogled razstava fotografa Bojana Golčarja z naslovom Krasni topli svet. V njej se ukvarja s problematiko podnebnih sprememb in človekovega odnosa do svojega naravnega okolja ter poskuša prikazati svet, v katerega bi nas lahko pripeljala naša ravnanja v sedanjosti.