Številne rastline iz obdobja prazgodovinskih gradišč prisotne še danes

Maribor, 18. maja - Strokovnjaki Univerze v Mariboru so v okviru čezmejnega projekta Kaštelir, katerega rdeča nit so ostanki gradišč oz. kaštelirjev iz prazgodovinskega obdobja, izdelali priročnik s predstavitvijo uporabnih rastlin na območju od Krasa do Kvarnerja. Obenem so sodelovali pri pripravi botaničnih učnih poti ter mobilne in spletne aplikacije zanje.