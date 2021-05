Na mariborskem lutkovnem odru Sonce, zemlja, mesec...

Maribor, 18. maja - Lutkovno gledališče Maribor (LGM) bo v četrtek premierno uprizorilo predstavo Sonce, zemlja, mesec... Predstava režiserke in koreografinje Kaje Lorenci je namenjena najmlajšim gledalcem in je nastala po motivih pesnitve Otona Župančiča. Z okroglimi oblikami v njej se igrata Barbara Jamšek in Uroš Kaurin.