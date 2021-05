Ljubljana, 17. maja - Predstavniki SDS, SMC in NSi, Anja Bah Žibert, Dejan Kaloh, Monika Gregorčič in Blaž Pavlin, bodo danes ob 12.45 pred veliko dvorano DZ na Šubičevi 4 dali izjavo za medije glede sklepov, ki jih je danes sprejela parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, so sporočili iz poslanske skupine SDS.