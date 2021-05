Slovenski koprodukciji Oaza glavna nagrada na beograjskem festivalu FEST

Beograd, 17. maja - Slovenska manjšinska koprodukcija Oaza srbskega scenarista in režiserja Ivana Ikića je na 49. mednarodnem filmskem festivalu FEST v Beogradu prejela glavno nagrado tekmovalnega programa, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Nagrade so slavnostno podelili na nedeljskem zaključku festivala. To je že deveta nagrada za Oazo.