V Galeriji P74 razstava projektov za nagrado skupine OHO

Ljubljana, 17. maja - V Galeriji P74 je od danes pa do 27. maja na ogled razstava umetniških del vseh nominirancev za Nagrado skupine OHO. S svojimi projekti se predstavljajo zmagovalka letošnjega natečaja Lene Lekše, umetnik in fotograf Jošt Franko, vizualna umetnica in pesnica Neja Tomšič ter slikarka Dalea Kovačec.