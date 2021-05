Evropska sredstva še za kolesarske poti na območju Kranja in Ajdovščine

Ljubljana, 17. maja - Nove kolesarske poti bodo z evropskimi sredstvi gradili v Kranju in Ajdovščini. Projekt nove kolesarske povezave med mestnim naseljem Ajdovščina in naseljem Lokavec je vreden 2,4 milijona evrov, projekt povezave na manjkajočem odseku Kokrica-Brdo pa 362.000 evrov, so sporočili iz vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.