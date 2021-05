Arso opozarja na možnosti poplavljanja v zahodni in osrednji Sloveniji

Cerknica/Kobarid, 17. maja - Zaradi močnih nočnih in jutranjih padavin je Agencija za okolje (Arso) napovedala možnosti poplavljanja. Na Notranjskem so že imeli nekaj težav, saj je močan naliv na Bloški Polici dvignil vodostaj reke Cerkniščice. Na Severnoprimorskem je vreme sprožilo nekaj kamnitih podorov in manjših zemeljskih plazov, promet je zato ponekod oviran.