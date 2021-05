Kazenske ovadbe zaradi suma davčne zatajitve in pranja denarja

Koper, 17. maja - Kriminalisti so konec aprila kazensko ovadili tri direktorje gospodarske družbe zaradi suma davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter eno osebo zaradi suma pranja denarja, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper.