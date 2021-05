Na dražbi podpisani predmeti Lincolna, Newtona, Lenina in Einsteina

New York, 18. maja - Na spletni dražbi University Archives bodo 26. maja ponudili 400 predmetov, med njimi album avtogramov s podpisoma ameriških predsednikov Abrahama Lincolna in Andrewa Johnsona, rokopis Isaaca Newtona ter natipkano pismo Vladimirja Lenina. Med ponujenimi bodo tudi podpisi in dela Georgea Washingtona, Alberta Einsteina in Andyja Warhola.