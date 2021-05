Kolektor CPG z ICM v gradnjo obvoznice pri Novem Vinodolskem

Zagreb, 17. maja - Konzorcij slovenske družbe Kolektor CPG in italijanskega ICM je zmagal na javnem razpisu za gradnjo obvoznice pri hrvaškem Novem Vinodolskem, so danes za STA potrdili v družbi Hrvatske autoceste (Hac). Obvoznica je del bodoče kvarnerske avtoceste med Reko in Žuto Lokvo na avtocesti Zagreb-Split.