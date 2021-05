V jubilejni pesniški zbirki Neslišna navodila izbrane in nove pesmi Petra Kolška

Ljubljana, 17. maja - Mineva 70 let od rojstva pred dvema letoma preminulega pesnika in publicista Petra Kolška. Mladinska knjiga se je ob tej priložnosti poklonila njegovemu spominu s pesniško zbirko Neslišna navodila. Zbirka je tudi opomnik, da sodi Kolškova poezija v društvo vrhunskih slovenskih avtopoetik s konca 20. in začetka 21. stoletja.