Swiatkova preko Rima do devetega mesta

Ljubljana, 17. maja - Poljakinja Iga Swiatek se je na najnovejši ženski letvici WTA po zmagi na teniškem turnirju v Rimu prebila s 15. na deveto mesto. To je tudi edina sprememba med najboljšo deseterico, kjer so še vedno v vodstvu Avstralka Ashleigh Barty pred Japonko Naomi Osaka in Romunko Simono Halep.