Reporter: 13 let kasneje (17. 5.)

Ljubljana, 17. maja - Marko Medvešek v komentarju 13 let kasneje piše o vzponih in padcih politikov ter primerja čas predsedovanja EU pred 13 leti in letos. Morda premier Janez Janša ni hudo presenečenje, a z vsem drugim se zdi Slovenija v letu 2021 kot Slovenija iz neke vzporedne dimenzije, je prepričan.