Zahtevnejši pogoji celovitih prenov stavb velik izziv tudi za občine

piše Gregor Mlakar

Maribor, 25. maja - Evropske in nacionalne zahteve po razogljičenju se nanašajo tudi na gradnjo in prenovo stavb glede energijske učinkovitosti in se bodo zato v prihodnje še zaostrile. Novi predpisi na tem področju bodo vplivali na izvajanje in financiranje prenov in novogradenj, kar bo predstavljalo velik izziv tudi za občine kot lastnice javnih najemnih stanovanj.