Cene nafte blizu izhodišč

Singapur, 17. maja - Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju ostale skoraj nespremenjene. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa cene narekujeta predvsem dva dejavnika, in sicer okrevanje nekaterih večjih gospodarstev, kot so ZDA in Evropa, po drugi strani pa še vedno napete pandemične razmere v drugih večjih porabnicah nafte, kot je Indija.