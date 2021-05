Premier Janez Janša prejemnik Kocbekovega priznanja

Luče, 16. maja - Premier Janez Janša je na današnji slovesnosti v Lučah prejel Kocbekovo priznanje, ki ga kot najvišje priznanje za doprinos k delovanju skalašev in širjenju njihovih vrednot, ciljev in dela podeljuje Slovenski gorniški klub Skala - zveza gorniških klubov, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.