Vratar Becker z golom v peti minuti sodniškega podaljška zagotovil zmago Liverpoolu

London, 16. maja - Nogometaši Liverpoola so bili blizu tega, da zapravijo priložnost, da se v boju za uvrstitev v ligo prvakov četrtouvrščenemu Chelseaju približajo le na točko. Do pete minute sodniškega podaljška so na gostovanju pri predzadnjemu West Bromwichu držali le remi 1:1, nato pa vendarle dosegli zmagoviti zadetek.