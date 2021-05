V noči na ponedeljek predvsem v severni Sloveniji možni močnejši nalivi

Ljubljana, 16. maja - Agencija RS za okolje (Arso) je za severni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. V noči na ponedeljek in nato še v ponedeljek dopoldne so namreč predvsem v severni Sloveniji možni krajevno močni in dolgotrajni nalivi. Po vsej državi so ob tem napovedane tudi nevihte, ob nalivih pa lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki.