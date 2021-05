Na mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe pri vstopu v Slovenijo

Ljubljana, 16. maja - Na mejnih prehodih s Hrvaško že ves dan nastajajo čakalne dobe za vstop v Slovenijo. Trenutno za vstop najdlje, in sicer tri ure, čakajo vozniki na prehodu Obrežje in Dobovec, po dve uri in pol pa čakajo na prehodu Ormož. Dveurni zastoji so nastali tudi na prehodu Bistrica ob Sotli, kažejo podatki na prometno-informacijskem centru za državne ceste.