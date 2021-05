Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. in 16. 5.)

Ljubljana, 16. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o izboljšanju epidemiološke slike pri nas, čemur je sledilo tudi sproščanje ukrepov. Poročale so tudi o srečanju slovenskega in hrvaškega predsednika pred ponedeljkovim začetkom vrha Brdo-Brioni, o zastojih na mejnih prehodih in o tem, da je vse več otrok po svetu poimenovano po slovenskem košarkarju Luki Dončiću.