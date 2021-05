IBU Belorusiji odvzel svetovni pokal

Ljubljana, 17. maja - Biatlonski svetovni pokal v prihajajoči sezoni 2021/22 ne bo gostoval v Belorusiji. Z Mednarodne biatlonske zveze so sporočili, da so se za ta korak odločili zaradi "trenutnega stanja v Belorusiji", kjer so oblasti huda tarča ostrih kritik na račun kršenja človekovih pravic, poroča nemška tiskovna agencija dpa.